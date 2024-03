Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 300 yük maşını gözləmədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib. Məlumata görə, “Biləsuvar” gömrük postunda 67, Astara gömrük postunda 130, “Mazımqara” gömrük postunda 20, “Samur” gömrük postunda 33 və “Xanoba” gömrük postunda 3 yük maşını keçid üçün gözləmədədir.

