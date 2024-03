ATV-nin “Rəngarəng səhər” proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Mənzurə Musayeva ilə həmkarı Samir Abbasov arasında dialoq müzakirələrə səbəb olub.

Belə ki, Mənzurə Musayevanın yenidən ailə qurmasına fikir bildirən Samir, “Ailə qursun, amma gəlinlik geyinməsini yaraşdırmıram” deyib. Xanım sənətçi, Samir Abbasovun bu sözlərini bəyənməyərək ona aqressiv cavab verib.

Daha ətraflı videoda:

