Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Antalya şəhərində Şimali Kipr Türk Respublikasının xarici işlər naziri Tahsin Ertuğruloğlu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir X səhifəsində paylaşım edib.

"Şimali kipirli həmkarımla görüşdən məmnunan. Biz əməkdaşlığın inkişafı üçün Türk Dövlətləri Təşkilatını effektiv platforma olduğunu qeyd etdik".

