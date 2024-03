Karate üzrə 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu Rafael Ağayev yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançının toy məclisində rəqs edərkən çəkilən görüntüləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Rafael Ağayev ötən ay Azərbaycan Karate Federasiyasının (AKF) WKF üzrə vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

