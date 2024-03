Bu gün (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxılış imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının (qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli) cavabları imtahandan dərhal sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iştirakçılar doğru cavab etalonları ilə buradan tanış ola bilərlər.

