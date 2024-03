TÜRKPA-ya üzv dövlətlərdə yaşamaq üçün icazə asanlaşdırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ qurumun Hüquq məsələləri və Beynəlxalq əlaqələr komissiyasının Bakıda keçirilən 11-ci iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Toplantıda “TÜRKPA üzv dövlətlərində yaşamaq üçün icazənin asanlaşdırılması haqqında” model qanunun hazırlanması barədə məsələ parlamentarilərin müzakirəsinə çıxarılacaq.

