La Liqanın 27-ci turunda "Atletik" "Barselona"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun 0:0 hesabı yekunlaşıb. "Barselona" xallarını 58-ə çatdıraraq, üçüncü pillədə qalıb. "Barselona" qələbə qazanacağı təqdirdə ikinci pillədə olan "Jirona"nı keçəcək, 1-ci yerdə qərarlaşan "Real"la xal fərqini 6 xala endirəcəkdi.

