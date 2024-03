Cari ilin yanvar ayında 70,0 milyon ABŞ dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən dəyər ifadəsində 12,1 faiz artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.