"​Unibank" strateji prioritetlərini və korporativ dəyərlərini təqdim edib

Unibank 2024-2026-cı illər üçün hədəflərini, prioritetlərini açıqlayıb. Bankın rəhbər heyəti və əməkdaşların iştirakı ilə yeni strateji prioritetlərin və korporativ dəyərlərinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə ötən strateji dövrün hesabatı da verilib.



Unibank KB İdarə Heyətinin sədir Fərid Abuşov, ötən strateji dövrdə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatıldığını və qarşıdakı illərdə bank komandasını yeni və daha böyük hədəflər gözlədiyini bildirib. Yeni strateji istiqamətlər haqqında məlumat verən sədr bildirib ki, qarşıdakı 3 il ərzində Bank əsas bazarda iştirak effektivliyini artırmaqla yanaşı, KOB və biznes seqmentlərinə xidmətə əhəmiyyətli dərəcədə fokuslanmağı hədəfləyir. Rəqəmsallaşmanın inkişafı, maliyyə dayanıqlılığı, müştəriyönümlülüyün artırılması və ictimai iştirakçılıq da bankın strateji prioritetləri sırasınadır.

Fərid Abuşov Unibankın yeni dəyərlərini də bank komandasının diqqətinə çatdırıb. Cəsarətlə yeniliklərə imza atmaq, dayanıqlılığı təmin etmək, dürüstlüyü nümayiş etdirmək, komanda işini təşviq etmək, davamlı təkmilləşmək və müştərilər üçün dəyər yaratmaq Bankın əsas dəyərlərini təşkil edir. Bank sədri yeni strateji hədəflərin və dəyərlərin Unibank komandası qarşısında böyük məsuliyyət qoyduğunu vurğulayaraq, bank kollektivini hər zaman yeni çağırışlara hazır olmağa çağırıb.

Tədbir zamanı çıxış edən müxtəlif bölümlərin rəhbər şəxsləri yeni strateji prioritetlərin və dəyərlərin komandanın hər bir üzvü üçün həm də fərdi inkişaf planı olduğunu bildiriblər. Hər bir əməkdaş bankın inkişafına öz dəstəyini eyni zamanda özünü inkişaf etdirməklə verə bilər. Rəhbər şəxslərin dəyərləri real həyat nümunələri, öz fərdi inkişaf hekayələri əsasında komanda üzvlərinə çatdırması yüksək maraqla qarşılanıb. Gündəlik fəaliyyət nümunələri ilə izah edilən dəyərlər, bank əməkdaşları tərəfindən daha dərindən mənimsənilib.

Unibank KB ASC 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bankın paytaxtda və regionlarda UTM və filiallardan ibarət geniş xidmət şəbəkəsi mövcuddur. Eyni zamada bank xidmətlərinin əlçatanlığını artırmaq üçün 2022-ci ildə Leobank layihəsini bazara təqdim edib. 31 ildən artıq dövrdə uğurlu kommersiya fəaliyyəti və sosial layihələrdə iştirakına görə beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən çoxsaylı mükafatlara layiq görülüb. Bank haqqında ətraflı https://unibank.az/ səhifəsindən öyrənə bilərsiniz.

Unibank-Sənin Bankın!

