Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2 milyon 58 min 400 manat vəsait yönəldilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu, bir il öncəki göstəricidən 54,7 % çoxdur.

