Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yenidən geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin seçdiyi açıq və qısa geyim müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkə izləyicilərinin əksəriyyəti sənətçinin geyimi qınayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.