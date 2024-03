Xankəndidə separatçıların "parlament binası" olmuş binada söküntü işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV ərazidən videomaterial hazırlayıb.

Qeyd edək ki, bina ermənilərin Xankəndini işğal etməsindən sonra, 1994-cü ildə inşa edilmişdi.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

