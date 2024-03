2023-cü il ərzində 52 qəsdən adam öldürməyə cəhd faktı qeydə alınıb ki, onların hamısı aşkar şəraitdə törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda bildirilib.

Qeyd olunub ki, hesabat dövründə əvvəlki illərdən bağlı qalmış qəsdən adam öldürmə faktları ilə bağlı prokurorluq orqanlarında istintaq edilən 36 cinayət işinin açılması təmin edilib.

