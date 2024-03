Yasamal rayon sakini Cəlilova Nairə Nüqzarı qızı dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirib ki, Yasamal rayonu 2-ci Alatava küçəsi, ev 6 ünvanında yaşayan 1989-cu il təvəllüdlü Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı Cəlilova Nairə Nüqzarı qızı həmin evin həyətində yerləşən hamamda yuyunarkən dəm qazının sızması nəticəsində boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

