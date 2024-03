Gəncədə 18 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2006-cı il təvəllüdlü İlahə Cavadova 1 ay əvvəl yaşadığı evdən Bakıya işləmək adı ilə çıxaraq itkin düşüb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.