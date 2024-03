Prezident bir qrup qadını "Tərəqqi" medalı ilə təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Atamoğlanova Natəvan Dəmirçi qızı

Behbudova Gülşən Behbud qızı

Əhmədova Kəhlik Talış qızı

Əliyeva Gültəkin Budaq qızı

Haqverdiyeva Sevda Haqverdi qızı

Həsənova İlhamə Hüseyn qızı

Hüseynova Mariya Pavlovna

Hüseynova Reyhan Kamranovna

Hüseynova Zərifə Bəşir qızı

Mehrəliyeva Sevil Əli qızı

Məsimova Taliyə Fəxrəddin qızı

Ramazanova Bədyalcamal Süleyman qızı.

