ABŞ-nin Rusiyadakı səfiri Lin Treysi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.azTASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, diplomat ABŞ-nin 3 QHT-sinin Rusiyada arzuolunmaz təşkilat elan edildiyi barədə məlumatlandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.