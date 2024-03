“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Avropa Liqasında “Bayer Leverkuzen”lə oyundan sonra açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, futbolçulara təşəkkür edib. Qurban Qurbanov azarkeşlərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür bildirib. “Qələbəyə az qalmışdı. Futbolçular sona 10 dəqiqə qalmışa qədər dözdülər. Ümumən maraqlı oyun oldu” - Qurban Qurbanov deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.