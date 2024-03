Ölkə üzrə 1,1 mln. pensiyaçının 57%-i qadın, 43%-i kişidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu nəticəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu açıqlayıb.

Bildirilib ki, aylıq əsaslarla sosial müavinət alan 446 mindən çox şəxsin 51%-i kişi, 49%-i qadındır.

Aylıq əsaslarla təqaüd alan 395 min nəfərdən çox şəxsin isə 68%-i kişi, 32%-i qadındır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.