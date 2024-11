Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Konstitusiya Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media platformasında paylaşıb.

"Azərbaycan Respublikasının siyasi, hüquqi və iqtisadi sisteminin əsaslarını təsbit edən, qanunvericiliyimizin əsasını təşkil edən Konstitusiyamızın qəbul edilməsindən 29 il ötür. Konstitusiya Günümüz mübarək! ", - paylaşımda qeyd edilib.

