Ulduz futbolçu "Real"a transfer olmaq istədiyini açıqladı

“Real Madrid” müdafiəçilərin zədələnməsindən sonra bu mövqeyə yeni futbolçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın transfer siyahısında Aymerik Laport da var. "Əl-Nəssr" klubunda çıxış edən Aymerik Laport "Real Madrid"dən təklif gələcəyi təqdirdə nəzərdən keçirə biləcəyini deyib. O yenidən Avropada oynaya biləcəyini bildirib. İspaniya mətbuatına müsahibəsində müdafiəçi karyerasının sonrakı illərində Avropaya qayıtmaq məqsədinin olduğunu açıqlayıb.

Qeyd edək ki, "Real"ın futbolçuları Eder Militao, Lukas Vaskes, David Alaba, Dani Karvaxal, Aurelien Tchouameni və Rodriqo zədəlidir.

