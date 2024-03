Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ötən gün Axşam.az obyektivinə tuş gəlib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Bu şəhərdə" komandasının tamaşasını izləməyə yollanıb. Həyat yoldaşı Əhməd Təhməzov da A.Bəşirqızını gecədə tək qoymayıb.

Aktrisa eyni zamanda yeni saç düzümü ilə də diqqət çəkib.

