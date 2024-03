Müğənni Murad Arifin sosial mediadıkı paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımında 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü gərəksiz adlandırıb. Paylaşıma rəy yazan istifadəçilərin əksəriyyəti onun bu fikirlərini tənqid ediblər:

"8 Mart və 23 Fevral... Biri digərindən mənasız, biri digərindən gərəksiz, bizə zərrə qədər də aid olmayan tarixlər. İnanıram ki, gələn nəsillərə qalmaz bu “bayramlar”.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



