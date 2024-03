8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşları qadınları fərqli formada təbrik ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin təbrik sosial şəbəkələrdə insanlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Xanımların zarafat zamanı stress yaşadığı irəli sürülüb.

