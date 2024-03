Martın 8-də “Bitcoin” kriptovalyutasının qiyməti rekord müəyyən edərək 70 min dollara çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 5-də “Bitcoin” kriptovalyutasının kapitallaşması 1,35 trilyon dollara yüksəlib.

Agentliyin məlumatına görə, kapitallaşmanın artmasına ABŞ-də yeni spot birja fondlarının (ETF) “Bitcoin”ə artan tələbatı səbəb olub.



