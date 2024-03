Bu ərazilərdə aşağı qiymətə ev tikdirmək olar

Son illər paytaxtın ətraf kənd və qəsəbələrində məskunlaşmanın sürətlə artması yaşayış təyinatlı boş torpaq sahələrini kəskin azaldıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər Xəbər" mövzu ilə bağlı süjet hazırlayıb.

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev bildirib ki, Bakının bəzi rayonlarında demək olar ki, fərdi yaşayış evi tikmək üçün çıxarışlı torpaq sahəsi tapmaq müşkülə çevirilib. Onun sözlərinə görə, mövcud vəziyyət paytaxtın kənar rayonlarında satışa çıxarılan fərdi yaşayış evlərinin qiymətinə də təsirsiz ötüşmür. Lakin Bakıda torpaq sahələrinin nisbətən aşağı qiymətə satıldığı ərazilər də var.

Daha ətraflı videoda:

