Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin sədri Ruslan Əliyev vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yerinə sədrin müavini Azər Məmmədov təyin edilib.

“Azəriqaz” İB məlumatı təsdiqləyib.

(Fotoda Azər Məmmədov)

