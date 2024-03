Asiya İnkişaf Bankının prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masatsuqu Asakava Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az bildirir ki, məktubda deyilir:

"Zati-aliləri.

Yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Asiya İnkişaf Bankı adından Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

Sizin Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı baxışlarınız gələcəyə hesablanmışdır. Bu il Asiya İnkişaf Bankı ölkənizlə tərəfdaşlığın 25-ci ildönümünü qeyd edir və biz Sizin rəhbərliyinizlə bu strateji tərəfdaşlığı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik.

Ötən ilin dekabrında Sizə ünvanladığım məktubumda mən Azərbaycanı COP29-un ev sahibi və sədri seçilməsi münasibətilə təbrik etmişdim. O vaxtdan bəri COP29-un uğurlu və yaddaqalan şəkildə keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Hökumətinin gördüyü təqdirəlayiq tədbirlər, o cümlədən bu yaxınlarda ölkənin “Qlobal Metan Vədi” təşəbbüsünə qoşulması barədə məlumat almışam. Noyabr ayında Sizinlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm.

Sizə yeni prezidentlik dönəminizdə uğurlar arzulayıram. Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanın tərəqqisini və ölkədə “yaşıl inkişaf”ı dəstəkləməsinə sadiqliyini bir daha təsdiq edirəm. Sizə ən yüksək ehtiramımı bildirirəm".

