Azərbaycanın su ehtiyatının həcmi açıqlandı

2022-ci il statistikasına görə yerüstü su ehtiyatları 17 milyard kubmetr olub. 1960-1990-cı illər Azərbaycanın daha çox sululuq dövrü hesab olunur. Bu illəri indiki dövrlə müqayisə etsək su ehtiyatları 43 faiz daha azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) sədrinin müşaviri Əsəd Şirinov bildirib.

O qeyd edib ki, 30 milyard kubmetr su 17 milyard kubmetrə düşüb.

"Yeraltı su ehtiyatlarının hesablanması aparılacaq. Ancaq təqribi hesablamalara görə, 8 milyard kubmetr su ehtiyatlarımız var. Bu ehtiyatların bir hissəsi Qarabağdadır. Qarabağdakı bolsulu çaylardan istifadə edilərək su anbarları tikiləcək", - deyə Ə.Şirinov bildirib.

Müşavirin sözlərinə görə, alternativ su mənbələrinin təşviqi artırılır: "Bunun üçün Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsini reallaşdıracağıq. Buna görə Sumqayıtda istifadəyə verilən duzsuzlaşdırma zavodu Bakının su tələbatını ödəyəcək. İkinci layihə kimi Hövsan su aerasiya sisteminin təmizlənməsidir. Təmizlənən suyun təkrar istifadə üçün müxtəlif variantları hazırlanır", - deyə ADSEA rəsmisi vurğulayıb.

Əsəd Şirinov qeyd edib ki, işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan hidrotexniki qurğuların bərpası işi aparılır.

