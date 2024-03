Milli Məclisin martın 15-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə bir məsələnin müzakirəsi daxil edilib.

İclasda Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləniləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.