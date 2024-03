Bu ilin yanvar-fevral aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 3 milyard 156,6 milyon manat vergi daxil olub.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bunun 1,9 milyard manatdan çoxu qeyri-neft-qaz sektorundan toplanılıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 14,8 % çoxdur.

