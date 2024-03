Bu gün birdəfəlik dəmlənmə, yəni paket formasında olan çaylar geniş istifadə olunur. Xüsusən işləyən insanlar, yaxud paket çaylardan istifadənin rahat olduğunu düşünənlər bu çaylara üstünlük verir.

Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, insan orqanizminə tədricən və çox ağır şəkildə təsir göstərən məhsullardan biri də paket çaylardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ATV Xəbər" mövzu ilə bağlı araşdırma aparıb.

Ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



