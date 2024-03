Bu bürcləri uğursuzluq gözləyir - İş və pul itkisi...

Astroloqlara görə, mart ayının ikinci hissəsi bəzi bürclər üçün uğursuz ola bilər. Belə ki, onlar maddi itkilərlə üzləşə, işlərini itirə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bunlar Buğa, Dolça və Oxatan bürcləridir.

Astroloqlar düşünür ki, ulduzların planetlərin hərəkəti yazın gəlişinə yaxın bu bürclər üçün xoşagəlməz proseslər vəd edir.

Martın sonlarında başınıza gələ biləcək maddi itkilərlə mübarizə apara bilmək üçün planlı hərəkət etmək, "B variantı"nı daim hazır tutmaq lazımdır. Çoxdandır üzərində çalışdığınız layihələr uğursuzluqla nəticələnərə bilər ki, bu da sizi çətin maliyyə durumuna salacaq.

Bu bürclər üçün ən yaxşı çıxış yolu, pulu planlı xərcləmək, itkilərdən mənfi təsirlənməmək və motivasiya ilə çalışmağa davam etməkdir. Odur ki, ruhdan düşməyin, maddi itkiləriniz taleyüklü olmayacaq, kompensasiyası mümkün olan itkilərin öhdəsindən gəlmək mümkündür.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.