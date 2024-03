Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında XIV tura start verilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 4 qarşılaşma baş tutub.



Bu görüşlərdə 37 qol vurulub. Autsayder “Siyəzən” növbəti məğlubiyyətini alıb. Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları martın 13-də keçiriləcək.



Azərbaycan çempionatı



XIV tur



12 mart



“Siyəzən” - “Odlar Yurdu” – 3:6



“Dirçəliş” - “İnter” – 3:6



“Baku Fire” - “Atəşgah” – 5:5



“Aznur” – “Sumqayıt” – 4:5

