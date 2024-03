Bitkoinin qiyməti bahalaşaraq 73 min dolları ötüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bitkoinin son qiyməti 73,182 min dollar olub.

Qeyd edək ki, daha əvvəl martın 12-də bitkoinin qiyməti 73 min dollara çataraq rekord vurmuşdu.

