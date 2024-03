Xalq artisti Röya Ayxan dördüncü dəfə burnunu estetik əməliyyat etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Röya özü açıqlama verib. Belə ki, Xalq artisti duet ortağı Samir Cavadzadə ilə birgə avtomobildə gedərkən burnundan əməliyyat olunduğu açıqlayıb: “Samir, təzə burnum xoşuna gəlir? Mənim özümün də xoşuma gəlir. Düzdür, hələ ki, burnum şişdir, insanlar hələ bunu anlamırlar. Bu mənim artıq dördüncü əməliyyatımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.