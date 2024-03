"Qarabağ" bu gün UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində cavab oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu Almaniyada "Bayer 04" komandası ilə üz-üzə gələcək.

"BayArena"dakı qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Görüşü ingiltərəli FIFA referisi Entoni Teylor idarə edəcək.

UEFA Avropa Liqası

1/8 final mərhələsi, cavab oyunu

14 mart

00:00. "Bayer 04" (Almaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

Baş hakim: Entoni Teylor.

Leverkuzen, "BayArena".

İlk oyun - 2:2.

