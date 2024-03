Bakının "Kubinka" adlanan ərazisində fərdi evlərin sökülməsinə başlanılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəlil Məmmədquluzadə və Balababa Məcidov küçəsində yerləşən evlər plana düşəcək. Artıq sakinlərlə kompensasiya ilə bağlı danışıqlara başlanılıb. Kompensasiya məbləği ilə razı olan sakinlər də, şirkətlə razılığa gəlməyən sakinlər də mövcuddur.

Mövzu ilə bağlı "ATV Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

