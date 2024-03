Xaricdə ali təhsil almaq istəyən tələbələr üçün müsahibələrin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin rəsmi “Facebook” səhifəsində yayımlanan “2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı”na müraciət qaydaları ilə bağlı canlı yayımda proqramın İdarəetmə Qrupunun rəhbəri Turan Poladova deyib.

O qeyd edib ki, müsahibələrə aprel ayının ilk günlərində start veriləcək.

