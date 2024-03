Neftçala və Oğuz rayonlarına yeni polis rəisləri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmrlər imzalayıb.

Əmrlərə əsasən, Sabunçu rayon Polis İdarəsinin 42-ci Polis Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Emil Cavadov Neftçala Rayon Polis Şöbəsinin rəisi, Nəsimi rayon Polis İdarəsinin əməliyyat işi üzrə rəis müavini, polis polkovnik-leytenantı Fərid Fətəliyev Oğuz Rayon Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.