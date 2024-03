Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Bakıda səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Fidan Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli xarici işlər nazirlərinin toplantısında iştirak edəcək. Həmkarları ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək Fidanın 11-ci Qlobal Bakı Forumunda iştirakı gözlənilir.

