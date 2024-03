Paytaxtın Nərimanov rayonunda 30 hektar əraziyə malik park salınacaq.

Metbuat.az bildirir ki, yeni park Vaqif prospektini həmçinin Ceyhun Hacıbəyli, Şəmsi Rəhimov və Nəsib bəy Yusifbəyli küçələrinin bir hissəsini əhatə edəcək.

Bəs sözügədən park nə vaxt sakinlərin istifadəsinə veriləcək?

Mövzu ilə bağlı "Xəzər Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



