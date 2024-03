Bəhram Əliyev iş başında qəfil vəfat etdi - FOTO

Professor Bəhram Əliyev qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sabiq təhsil naziri, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş direktoru Misir Mərdanov məlumat yayıb.

O bildirib ki, hadisə martın 15-də adıçəkilən İnstitutda müdafiə zamanı baş verib.

Qeyd edək ki, mərhum professor 1952-ci ildə Gürcüstanın Qardabani rayonunda anadan olub. 2016-cı ildən indiyədək ADPU-nun Riyazi analiz kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışırdı. Bəhram Əliyev 2018-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Riyazi analiz” kafedrasının professoru olub. Eyni zamanda 2006-cı ildən indiyədək AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda əvəzçiliklə baş elmi işçi vəzifəsində çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.