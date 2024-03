“Şamaxı” futbol klubunun İdarə Heyətinin üzvü, Şamaxı rayonunun Maliyyə idarəsinin rəisi Seyran Alcanov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib.

“Mərhuma Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

