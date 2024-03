Hikmət Hacıyev Çinin ekologiya və ətraf mühit nazirinin müavini ilə görüşdü - FOTO

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Çinə səfəri çərçivəsində bu ölkənin ekologiya və ətraf mühit nazirinin müavini Çjao İnminlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Hacıyev bununla bağlı "X"dəki hesab ında paylaşım edib.

Görüşdə COP29-la əlaqədar qarşıda duran məsələlərlə bağlı, iqlim ədaləti, ümumi, lakin fərqli məsuliyyətlər konsepsiyası və Qlobal Cənub ölkələrinin iqlim fəaliyyətinə və yaşıl keçidə baxışları ilə əlaqədar geniş müzakirələr aparılıb.

Azərbaycanda yaşıl keçid proqramı çərçivəsində Çin şirkətləri ilə əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.