Mərhum Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin oğlu Rahim Bağırzadə atasının oxşarını görməkdən imtina edib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə ARB-də yayımlanan "O üz" proqramında olub. Belə ki, aparıcı verilişin formatına uyğun olaraq Xalq artistinin oxşarının efirə gələcəyini deyib. Lakin müğənninin oğlu buna hazır olmadığını bildirib:

"Mən ona dözə bilmirəm, baxa bilməyəcəyəm. Tamaşaçılar da üzrlü saysın bizi".

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.