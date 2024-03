Xəbər verdiyimiz kimi, Zaqatalada tapdığı qumbaranın partlaması nəticəsində 2006-cı il təvəllüdlü Ömərov Məhəmməd Kamal oğlu aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, vəfat edən gəncin görüntüsü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

