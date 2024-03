Mərhum Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin nəvəsi ilk dəfə efirə çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, babasının adını daşıyan Məmmədbağır Bağırzadə ARB-də yayımlanan "O üz" proqramında danışıb. O, mərhum babası ilə bir şəklinin də olmaması üçün çox heyfisləndiyini dilə gətirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.