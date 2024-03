Şəkidə 13 yaşlı məktəbli ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini, 2011-ci il təvəllüdlü Məmmədov Tunar Asim oğlu iki gün öncə ağız və burnundan qanaxma ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub.

Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, T.Məmmədov bu gün xəstəxanada dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.