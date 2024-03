Sosial şəbəklərdə AXCP Daşkəsən rayon şöbəsinin sədri Sahib Məmmədzadənin saxlanması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən S.Məmmədzadə DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Fakta görə cinayət işi qaldırılıb, istintaq hərəkətləti davam etdirilir.

